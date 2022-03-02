"Враг потерял инициативу" - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков

Украинские военные успешно уничтожают оккупантов. ФОТО: Валерий ШМАКОВ

Вчера в боях на Чернобыльском направлении украинские военные ранили начальника штаба 36-й армии Восточного военного округа РФ. А в Северском районе ВСУ уничтожили командира российской 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Вооруженные силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва, написал на своей странице в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения. У российских кафиров есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - написал Залужный.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.