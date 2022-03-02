"Враг потерял инициативу" - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 1863
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 1881
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 6970
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1278
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13158
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13123
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17640
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105547
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7515
Фото
Все фото
4
3
7
7
1
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям
Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
&quot;Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
Видео
Все видео
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Помогайте друг другу и выручайте" - Зеленский запостил видео для украинцев
"Помогайте друг другу и выручайте" - Зеленский запостил видео для украинцев
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 5490
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16596
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10314
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6381
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 369
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 01:07

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Враг потерял инициативу" - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков

  Комментировать
&quot;Враг потерял инициативу&quot; - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков
Украинские военные успешно уничтожают оккупантов. ФОТО: Валерий ШМАКОВ

Вчера в боях на Чернобыльском направлении украинские военные ранили начальника штаба 36-й армии Восточного военного округа РФ. А в Северском районе ВСУ уничтожили командира российской 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Вооруженные силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва, написал на своей странице в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения. У российских кафиров есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - написал Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Враг потерял инициативу" - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 66469
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 49568
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 42330
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 37322
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 36400
Общество
Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины
Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины Просмотров: 324
Прочь Россию – писатели требуют не пускать агрессора на мировые фестивали
Прочь Россию – писатели требуют не пускать агрессора на мировые фестивали Просмотров: 261
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
4
 Просмотров: 1548
Русские ударили ракетами по Белой Церкви. Целили в базу "Лукойла"
Русские ударили ракетами по Белой Церкви. Целили в базу "Лукойла" Просмотров: 3630
В Гааге пройдут слушания по делу "Украина против России" - назвали даты
В Гааге пройдут слушания по делу "Украина против России" - назвали даты Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
3
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
Голосов: 59232
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть