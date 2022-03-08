Враг перебросит на Киев боевиков "Лиги" - Генштаб

Показали колонну уничтоженной боевой техники кафиров. Техника была уничтожена Байракторами. Фото: t.me/Zhyvytskyy/890

Идут тринадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. В целях восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания.

Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

"На Восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Продолжается круговая оборона Мариуполя, - говорится в отчете. - На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрытое небо преломит ход войны. Это отнимет преимущество России" - Пионтковский

Группировка сил и средств обороны г. Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, производит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.

Определенными силами Вооруженные Силы Украины продолжают оборону Чернигова. На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов. В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны", - говорят в Генштабе.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, с целью пополнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США "охотятся" на элитное имущество российских олигархов

С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ППК "Вагнер").

"В нарушение требований Международного гуманитарного права кафиры продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, угоняют автомобильную технику действия в гражданской одежде", - говорят в Генштабе.

По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав был деморализован.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.