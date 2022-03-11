Враг не спит и готовит новую атаку на Киев - Минобороны Великобритании

Антикор Оборона Киева: российские войска готовят новое наступление на столицу по разным направлениям

Российские войска могут готовиться к новой атаке на Киев.

Это может произойти в ближайшие дни.

"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать в себя операции против столицы Киева", – говорится в сообщении Министерства обороны Британии.

Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением, отметили в ведомстве.

"Проблемы логистики, мешавшие продвижению России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины" – добавили в Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров

В то же время, американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки российских войск. По их словам, они демонстрируют перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева.

Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.

Генштаб ВСУ сообщил ночью, что войска оккупанта пытаются прорваться в столицу и блокировать Киев. Пока противник продолжает формирование резерва на территории РФ в связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления.