Враг нанес авиаудара по воинской части

Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные. Фото: t.me/alarmKiyvshina/1328

Российские оккупанты нанесли авиаудара по воинской части в Бориспольском районе Киевщины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные", – говорится в сообщении.

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Мэр города сообщил, что сбиты 2 ракет. Одна попала в воинскую часть. Два человека ранены.

В настоящее время полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений.

Информация о пострадавших уточняется.

Идут тринадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. По информации Генштаба, враг планирует перебросить в Киев боевиков "Лиги".