Врачи спасли единственную почку младенцу

Потеря органа требовала бы пересадки в будущем. Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Урологи Львовской областной детской больницы Охматдет спасли 7-месячного ребенка от потери почки.

У новорожденного была только 1 рабочая почка. Потеря органа требовала бы пересадки в будущем, сообщают в пресс-службе Львовской областной детской больницы Охматдет.

"Маленькому Тимуру лишь 7 месяцев и у него тяжелый врожденный порок почек - гигантский гидронефроз III степени правой почки и мультикистоз левой (на месте почки конгломерат кист). Ситуация непростая - потом Тимура ждала бы почечная недостаточность", - пишут в сообщении.

Левую почку не спасли, но правую благодаря сложному оперативному вмешательству врачей удалось сохранить.

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"Мы часто делаем операции по поводу гидронефроза, но с одной почкой это гораздо сложнее, здесь мы не имели ни малейшего права на ошибку. Операция прошла успешно, все прошло без осложнений. Ребенок имеет шанс на полноценную жизнь", - рассказывают врачи.

Операцию сделали месяц назад, а ребенок с родителями уже уехал домой. На этой неделе на УЗИ подтвердился хороший результат от проведенной операции.

По словам урологов, в этом году это уже 3-й ребенок с единственной функционирующей почкой, которого успешно прооперировали.

С марта 2020 году в Киеве появились на свет 20 694 дитини. За такой же период прошлого года в Киеве детей родилось меньше почти на 6%.