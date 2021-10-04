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понедельник, 04 октября 2021 17:27

Врача впервые осудили за подделку Covid-сертификатов

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Врача впервые осудили за подделку Covid-сертификатов
Врача приговорили к 34 тыс. грн штрафа. Фото: Pexels

За подделку Covid-сертификатов врача из Павлограда Днепропетровской области приговорили к 34 тыс. грн штрафа.

Также он год не сможет работать по специальности, сообщили в Офисе президента.

На совещании у президента Владимира Зеленского говорили о борьбе с подделкой сертификатов. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за неделю провели 13 обысков, открыли 12 уголовных производств.

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"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.

Жолковский районный суд Львовской области объявил первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против Covid-19.

Жителю Ивано-Франковской Анатолию Иванцюку и жительнице Хмельницкого Алене Михалюк присудили - 850 грн. Оба попали в поле зрения правоохранителей, когда пытались пересечь с поддельными документами польскую границу.

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