Врача впервые осудили за подделку Covid-сертификатов

За подделку Covid-сертификатов врача из Павлограда Днепропетровской области приговорили к 34 тыс. грн штрафа.
Также он год не сможет работать по специальности, сообщили в Офисе президента.
На совещании у президента Владимира Зеленского говорили о борьбе с подделкой сертификатов. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за неделю провели 13 обысков, открыли 12 уголовных производств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.
Жолковский районный суд Львовской области объявил первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против Covid-19.
Жителю Ивано-Франковской Анатолию Иванцюку и жительнице Хмельницкого Алене Михалюк присудили - 850 грн. Оба попали в поле зрения правоохранителей, когда пытались пересечь с поддельными документами польскую границу.
Комментарии