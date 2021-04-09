Врач из Израиля раскритиковал украинский локдаун

Украинцы не соблюдаются карантина как следует. Фото: УНИАН

Украине локдаун, который введен в нескольких областях, слишком мягкий.

"Это не локдаун. Все дороги забиты машинами. Когда есть локдаун, то и ездить некуда, но куда-то же они (в Украине – прим.ред.) ездят. Поэтому это… детский сад", – сказал врач-анестизиолог из Израиля Борис Бриль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Бриля, есть два варианта борьбы с эпидемией – локдаун или ношение масок, но последнее украинцы не соблюдают как следует.

"Есть эпидемиология заболевания – его можно передать воздушно-капельным путем. Есть контакт – есть передача, нету контакта – нет передачи. Это не фокус и не чудо, по указанию правительства вирус не перестает действовать. Существуют определенные меры: или сокращение контактов (локдаун), или качественное ношение масок, не на подбородке или затылке, а на носу и рту. У вас люди не хотят это делать, приходится вводить локдаун. Но и локдаун тоже своеобразный", – отметил врач.

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Медик пояснил, что в Израиле в случае каких-либо выпадов в сторону полиции человек оказался бы если "лицом в пол, в наручниках и с большим штрафом около 1,5 – 1,8 тысячи долларов".

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Столичный мэр предложил ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.