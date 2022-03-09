Возросло количество украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых воевать

Украинцы, Александр и Владислав, работавшие дальнобойщиками в ЕС, вернулись в Украину защищать свою родину. Фото: скриншот с видео

За прошедшие сутки, 8 марта, в Украину прибыли еще 14,5 тыс. человек, из которых почти 12 тыс. – украинцы. Большинство из них – мужчины, которые планируют защищать Украину.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

За 12 дней российско-украинской войны на западных участках границы в Украину вернулось 167 тыс. наших соотечественников, из которых около 80% – мужчины, свидетельствуют данные Госпогранслужбы.

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Среди вернувшихся 8 марта - Александр и Владислав, которые работали дальнобойщиками в ЕС.

"Теперь планируют пополнить ряды Вооруженных сил Украины. Говорят: если мы будем там оставаться, то куда тогда вернемся? И призывают всех украинцев, находящихся за границей и способных держать оружие, тоже возвращаться", - добавили в ведомстве.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.