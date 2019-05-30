Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

 
Ексклюзивы
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1377
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 999
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 450
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6327
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6579
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2178
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3573
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4437
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4815
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
6
12
6
5
14
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
Видео
Все видео
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1368
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 10890
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2178
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6894
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1629
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 09:11

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

  Комментировать
Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня
Сегодня Вознесения Христа празднуют верующие западного обряда. Фото: wz.lviv.ua

30 мая христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне.

Для верующих этот праздник очень важный. В этот день есть определенные правила и запреты, которых следует придерживаться, сообщает "Апостроф.Лайм".

Вознесения завершает спасение Христа после смерти и возрождения. Отмечают в память о вознесении Иисуса на небеса. Дата празднования меняется каждый год, потому что приходится на 40-й день после Пасхи. В 2019-м западные христиане празднуют его 30 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верующие УПЦ МП в Запорожье перешли в ПЦУ, потому что митрополит отказался отпевать ребенка

Что можно и нужно делать в этот день:

- на Вознесение принято поминать умерших родителей;
- нужно молиться и просить здоровья для близких;
- стоит пойти в храм на богослужение;
- важно провести день в кругу близких людей, семьи.

Чего нельзя делать:

- запрещается мусорить и плевать на улице;
- нельзя работать в огороде;
- следует воздержаться от уборки дома и другой домашней работы;
- нельзя говорить "Христос Воскрес", так как в этот день из церквей выносят Плащаницу;
- также не рекомендуется в этот день думать о плохом.

Вскоре национальный календарь государственных праздников в Украине пополнится Днем свободы совести и вероисповедания. Его введение инициировал Всеукраинский совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 46885
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 31528
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 26380
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 16371
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 13555
Общество
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у владельцев авто
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у владельцев авто Просмотров: 2692
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
5
 Просмотров: 1368
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 3987
Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях
Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях Просмотров: 1080
"Два из трех - нет" - Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков
"Два из трех - нет" - Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков Просмотров: 3402
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 39258
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua