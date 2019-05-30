Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

Сегодня Вознесения Христа празднуют верующие западного обряда. Фото: wz.lviv.ua

30 мая христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне.

Для верующих этот праздник очень важный. В этот день есть определенные правила и запреты, которых следует придерживаться, сообщает "Апостроф.Лайм".

Вознесения завершает спасение Христа после смерти и возрождения. Отмечают в память о вознесении Иисуса на небеса. Дата празднования меняется каждый год, потому что приходится на 40-й день после Пасхи. В 2019-м западные христиане празднуют его 30 мая.

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Что можно и нужно делать в этот день:

- на Вознесение принято поминать умерших родителей;

- нужно молиться и просить здоровья для близких;

- стоит пойти в храм на богослужение;

- важно провести день в кругу близких людей, семьи.

Чего нельзя делать:

- запрещается мусорить и плевать на улице;

- нельзя работать в огороде;

- следует воздержаться от уборки дома и другой домашней работы;

- нельзя говорить "Христос Воскрес", так как в этот день из церквей выносят Плащаницу;

- также не рекомендуется в этот день думать о плохом.

Вскоре национальный календарь государственных праздников в Украине пополнится Днем свободы совести и вероисповедания. Его введение инициировал Всеукраинский совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти.