Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

30 мая христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне.
Для верующих этот праздник очень важный. В этот день есть определенные правила и запреты, которых следует придерживаться, сообщает "Апостроф.Лайм".
Вознесения завершает спасение Христа после смерти и возрождения. Отмечают в память о вознесении Иисуса на небеса. Дата празднования меняется каждый год, потому что приходится на 40-й день после Пасхи. В 2019-м западные христиане празднуют его 30 мая.
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Что можно и нужно делать в этот день:
- на Вознесение принято поминать умерших родителей;
- нужно молиться и просить здоровья для близких;
- стоит пойти в храм на богослужение;
- важно провести день в кругу близких людей, семьи.
Чего нельзя делать:
- запрещается мусорить и плевать на улице;
- нельзя работать в огороде;
- следует воздержаться от уборки дома и другой домашней работы;
- нельзя говорить "Христос Воскрес", так как в этот день из церквей выносят Плащаницу;
- также не рекомендуется в этот день думать о плохом.
Вскоре национальный календарь государственных праздников в Украине пополнится Днем свободы совести и вероисповедания. Его введение инициировал Всеукраинский совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти.
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