Возле Земли пролетит 30-метровый астероид: когда и где смотреть

Астероид открыли всего несколько дней назад. Фото с открытых источников.

1 ноября рядом с Землей пролетит 30-метровый астероид.

Согласно данным Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе NASA, 1 ноября 2019-го, в 22:42 по киевскому времени мимо нашей планеты пролетит астероид 2019 UG11. Его размер может достигать 29 метров.

В момент максимального сближения расстояние от Земли до 2019 UG11 составит всего 210 тыс. км. Это почти вдвое меньше среднего расстояния до Луны (385 тыс.км), передает Правительственный курьер.

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Астероид открыт всего несколько дней назад и внесен в базу околоземных объектов 21 октября. Относится к группе Аполлона, класса астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны.

В NASA отмечают, что 2019 UG11 не классифицируется как потенциально опасный, и угрозы его столкновения с нашей планетой нет. Следующая близкая встреча 2019 UG11 с Землей состоится 2 ноября 2086-го. В этот день он промчится на расстоянии примерно 362 тыс км.

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