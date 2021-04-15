Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения

Возле украинско-молдавской границы проводят обучение украинские пограничники.
Подразделения быстрого реагирования отрабатывают практические элементы охраны государственной границы, сообщает Госпогранслужба.
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В ходе учений подразделения обратят особое внимание на прикрытие побережья моря и лимана и недопущения провокаций на границе.
Ситуация на украинско-молдавской границе и в приграничных районах остается контролируемой и стабильной.
В пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" пограничники не пропустили на территорию Украины трех моряков из Российской Федерации.
Пограничники проверяли судно, пришедшее из Турции. На борту находились трое моряков из России, в сентябре 2020 незаконно посещали оккупирован Крым через закрытые порты.
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