Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения

Возле украинско-молдавской границы проводят обучение украинские пограничники.

Подразделения быстрого реагирования отрабатывают практические элементы охраны государственной границы, сообщает Госпогранслужба.

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В ходе учений подразделения обратят особое внимание на прикрытие побережья моря и лимана и недопущения провокаций на границе.

Ситуация на украинско-молдавской границе и в приграничных районах остается контролируемой и стабильной.

В пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" пограничники не пропустили на территорию Украины трех моряков из Российской Федерации. Пограничники проверяли судно, пришедшее из Турции. На борту находились трое моряков из России, в сентябре 2020 незаконно посещали оккупирован Крым через закрытые порты.