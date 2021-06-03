Возглавляемый Запорожаном Одесский медуниверситет вошел в топ-5 лучших медицинских вузов Украины

Валерий Запорожан - академик НАМН Украины, лауреат Госпремии в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Украины.

Накануне вступительной кампании-2021, которая стартует 1 июля, РБК-Украина составил рейтинг самых крупных и успешных медицинских университетов Украины. В их числе оказался и Одесский национальный медицинский университет.

ОНМедУ основан в 1900 году, входит в Международную ассоциацию университетов и Международный научный комитет ЮНЕСКО. Университет объединяет 7 факультетов, 60 кафедр и 48 клинических баз. Из 1184 преподавателей 695 — профессоры и кандидаты наук. Обучаются 6,5 тыс. студентов, включая иностранных студентов из 53 стран мира.

Ректор университета — академик НАМН Украины, лауреат Госпремии в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Украины Валерий Запорожан.

"ОНМедУ - один из наиболее технологичных и прогрессивных медуниверситетов Украины. ОНМедУ первым в стране перешел на английский язык преподавания, создал университетскую клинику. Лидер по развитию симуляционной медицины", — говорится в рейтинге.

В частности, в Медине будущих врачей обучают при помощи современных роботов, которые полностью имитируют настоящих пациентов. На симуляторах студенты отрабатывают диагностику, реанимацию, навыки лапароскопических операций. После окончания университета выпускники готовы к любым клиническим ситуациям.

В университете работает онлайн-библиотека, которая является частью глобальной научной сети. Студенты имеют доступ к 6 тысячам наименований из библиотечных фондов лучших мировых университетов, включая Стэнфордский и Йельский университеты.

В числе почетных докторов ОНМедУ — ученые из университетов Великобритании, Германии, Литвы, Франции, Италии, Швейцарии и других стран.

В этом году Медин проводит набор на специальности "Медицина", "Стоматология", "Фармация, промышленная фармация". Стоимость обучения в зависимости от специализации составляет 16,6 – 41,4 тыс. грн в год.

Напомним, недавно в ОНМедУ рассказали о сроках и особенностях вступительной кампании-2021 года, требованиях к абитуриентам и преимуществах обучения.