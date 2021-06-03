Возглавляемый Запорожаном Одесский медуниверситет вошел в топ-5 лучших медицинских вузов Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 477
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 306
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 297
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
6 Просмотров: 3132
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 279
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 558
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 738
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 450
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 297
Фото
Все фото
5
7
13
6
3
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Видео
Все видео
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Интервью
1/5
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
1 Просмотров: 243
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 774
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2007
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1116
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 603
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 16:33

Возглавляемый Запорожаном Одесский медуниверситет вошел в топ-5 лучших медицинских вузов Украины

  Комментировать
Возглавляемый Запорожаном Одесский медуниверситет вошел в топ-5 лучших медицинских вузов Украины
Валерий Запорожан - академик НАМН Украины, лауреат Госпремии в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Украины.

Накануне вступительной кампании-2021, которая стартует 1 июля, РБК-Украина составил рейтинг самых крупных и успешных медицинских университетов Украины. В их числе оказался и Одесский национальный медицинский университет.

ОНМедУ основан в 1900 году, входит в Международную ассоциацию университетов и Международный научный комитет ЮНЕСКО. Университет объединяет 7 факультетов, 60 кафедр и 48 клинических баз. Из 1184 преподавателей 695 — профессоры и кандидаты наук. Обучаются 6,5 тыс. студентов, включая иностранных студентов из 53 стран мира.

Ректор университета — академик НАМН Украины, лауреат Госпремии в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Украины Валерий Запорожан.

"ОНМедУ - один из наиболее технологичных и прогрессивных медуниверситетов Украины. ОНМедУ первым в стране перешел на английский язык преподавания, создал университетскую клинику. Лидер по развитию симуляционной медицины", — говорится в рейтинге.

В частности, в Медине будущих врачей обучают при помощи современных роботов, которые полностью имитируют настоящих пациентов. На симуляторах студенты отрабатывают диагностику, реанимацию, навыки лапароскопических операций. После окончания университета выпускники готовы к любым клиническим ситуациям.

В университете работает онлайн-библиотека, которая является частью глобальной научной сети. Студенты имеют доступ к 6 тысячам наименований из библиотечных фондов лучших мировых университетов, включая Стэнфордский и Йельский университеты.

В числе почетных докторов ОНМедУ — ученые из университетов Великобритании, Германии, Литвы, Франции, Италии, Швейцарии и других стран.

В этом году Медин проводит набор на специальности "Медицина", "Стоматология", "Фармация, промышленная фармация". Стоимость обучения в зависимости от специализации составляет 16,6 – 41,4 тыс. грн в год.

Напомним, недавно в ОНМедУ рассказали о сроках и особенностях вступительной кампании-2021 года, требованиях к абитуриентам и преимуществах обучения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возглавляемый Запорожаном Одесский медуниверситет вошел в топ-5 лучших медицинских вузов Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали новое военное формирование

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7236
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 6076
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4779
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 4608
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3573
Общество
Другие страны заказывают у Украины концепт приложения "Дія" - Зеленский
Другие страны заказывают у Украины концепт приложения "Дія" - Зеленский Просмотров: 36
Гороскоп на лето: чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным
Гороскоп на лето: чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным
 Просмотров: 126
ВНО по химии не сдали более 10% участников
ВНО по химии не сдали более 10% участников Просмотров: 126
У кого больше всего шансов изменить жизнь к лучшему - прогноз астролога
У кого больше всего шансов изменить жизнь к лучшему - прогноз астролога
 Просмотров: 324
Рада приняла закон про рекламу. Что это означает
Рада приняла закон про рекламу. Что это означает Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
6
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
2
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
2
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
Голосов: 56386
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть