Воздвижения Креста Господня: дата и традиции одного из самых больших праздников

В праздник накладывается запрет на ссору, обиды, сквернословие и любые другие плохие дела. Фото: из открытых источников

27 сентября христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Верующие поклоняются Кресту - символа отпущения грехов.

Запреты на Воздвижение

♦ 27 сентября новых дел не начинают, чтобы потом в убытках не жить.

♦ Нельзя ссориться и думать о плохом - чтобы удача не отвернулась.

♦ Запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.

♦ Желательно не устраивать шумных застолий и бурных развлечений.

♦ В этот день прячутся в норы змеи, ужи и ящерицы, поэтому запрещалось в лес ходить - чтобы змея не затянула в свою яму.

♦ Не рекомендуется занимать деньги, чтобы не понести убытки.

♦ Запрещено работать на земле, иначе на будущий год урожай не созреет.

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Приметы на 27 сентября

♦ Кто на Воздвижения соблюдает пост, получит прощение семи грехов, а те, кто не придерживался, наоборот - их получат.

♦ На Воздвижения нужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам.

♦ Заготовленная в этот день на зиму капуста получится очень вкусной.

♦ По приметам, 27 сентября заканчивается бабье лето и теплая уже не будет.

♦ В этот день дует северный ветер - лето следующего года будет теплым, если западный - холодным.

♦ Если журавли летят, не спеша, достаточно высоко и курлычут, то осень будет теплой. А еще, глядя на птиц, принято загадывать желание - непременно сбудется.

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