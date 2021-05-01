ВОЗ одобрила еще одну вакцину от Covid-19

Одобрили еще одну вакцину. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, в список рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Для включения в список учитывается качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19. Еще одно обязательное условие: участие в международной программе распределения вакцин COVAX, сообщили на сайте ВОЗ.

Это также позволяет странам ускорить выдачу своими регулирующими органами разрешения на импорт и применение вакцины.

Moderna одобрена Европейской комиссией и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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В январе вакцину одобрила стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации, рекомендовав использовать ее среди всех возрастных групп от 18 лет. По данным экспертов, эффективность вакцины составила 94,1%.