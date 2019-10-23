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среда, 23 октября 2019 16:04

Вовремя прийти на экзамен за 5 минут: Александр Титаренко продемонстрировал чудеса паркура

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Александр Титаренко, спортсмен Red Bull и один из лучших представителей в мире фрирану, вновь привлек к себе внимание. На этот раз он проложил невероятный фриран-маршрут вдоль коридором а аудитория Черновицкого университета.

Соответствующее видео обнародовал Red Bull.

В центре сюжета - знакомая студентам ситуациф, когда к экзамену остается всего 5 мин., да еще и зачетная книжка в кого-то другого. Поэтому герою приходится прокладывать маршрут в крайне экстремальный способ, привлекая к этому лестницы, стены, окна и все, что подвернется на пути.

"Черновицкий университет - очень красивый, необычный, большой! Я таких никогда не видел. Больше всего запомнилось, когда под конец проекта я начал снимать пранки, и когда залез в окно аудитории, где проходило занятие - реакция изумленных людей мне очень понравилась! Проект заинтересовал своей идеей, однако были и сложности - в пределах университета было не так много препятствий и не всегда удавалось придумать интересные трюки. Очень понравилась работа продакшн-команды, которая занималась съемкой и постановкой", - поделился впечатлениями о проекте Титаренко.

Автор: Red Bull
  Александр Титаренко продемонстрировал трюки паркура и фрифану в Черновицком университете. Фото: Red Bull
Александр Титаренко продемонстрировал трюки паркура и фрифану в Черновицком университете. Фото: Red Bull

Он начал заниматься паркуром в 11 лет. Не имея доступа в залы для тренировок, летом оттачивал трюки на пляже, осенью - на горе листья, а зимой - в снежных сугробах.

Автор: Red Bull
  Александр Титаренко продемонстрировал трюки паркура и фрифану в Черновицком университете. Фото: Red Bull
Александр Титаренко продемонстрировал трюки паркура и фрифану в Черновицком университете. Фото: Red Bull

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Детское увлечение переросло в большую мечту стать профессиональным паркурист, и уже в 2013-м на первых соревнованиях на Чемпионате Украины по паркуру и фрирану в Киеве Титаренко занял второе место. С 2015-го он работал в цирке, продолжая оттачивать мастерство в паркуре, а 2017-м триумфовал на мировых соревнованиях Red Bull Art of Motion. После этого его имя стало известным в мире паркура.

Паркур был основан во Франции Давидом Беллем и Себастьяном Фука. Сочетает в себе особую философию (мировосприятие), гимнастику, легкую атлетику и билдеринг (лазанье стенами). Люди, которые занимаются паркуром, называются трейсерами.

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