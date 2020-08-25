Воры обокрали квартиру генерального директора "1 + 1"

В Киеве ограбили квартиру генерального директора крупного телеканала. Фото: Reuters

В Киеве ограбили квартиру генерального директора "1 + 1 Продакшн" Дмитрия Зубко.

Неизвестные проникли в квартиру Зубко, в Печерском районе столицы, и вынесли ювелирные украшения - цепочку, 2 крестика и 1 кольцо. Об этом сообщают "Vesti".

Хозяин квартиры заявляет, что дома его не было с 15:00 22 августа до 20:30 24 августа. Кражу он обнаружил по возвращении домой и сразу вызвал полицию.

Стоимость украденного Зубко оценил в 81 тыс гривен.

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"Видеокамер на доме и прилегающей территории нет, а соседи заявили, что ничего подозрительного не видели. По предварительной информации, грабители проникли в квартиру, повредив замок входной двери отмычкой", - сообщают правоохранители.

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