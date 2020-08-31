Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику

Фото: Укроборонпром

Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и передал заказчику более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2.

Ремонт проходил в рамках государственного оборонного заказа 2020 года, сообщает Укроборонпром.

Восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения.

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"В процессе ремонта БМП получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства. Дополнительно на машины установили фары инфракрасного излучения и осветительные фары с использованием современных диодных ламп. Частично на определенных образцах отремонтированной техники были использованы гусеничные ленты собственного производства ЖБТЗ", - говорится в сообщении.

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