Волонтеру-майдановцу отказали в украинском гражданстве – отправляют в Россию

Волонтер живет в Украине 15 лет. Фото: Facebook/Максим Гошовский

Волонтер на активист Майдана Максим Гошовский не может получить гражданство и должен уехать из Украины.

Об этом он написал в Facebook.

Государственная миграционная служба отказывает волонтеру в получении украинского гражданства, потому что он не может уехать в страну-агрессор, чтобы отказаться от российского. Максим боится, что если он уедет в Россию, то уже не сможет вернуться в Украину.

Во время Майдана парень попал в российские СМИ.

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"Меня идентифицировали, объявили меня "наемником", "изменником", "боевиком", "экстремистом", "радикалом"", — пишет Максим.

Он также рассказал, что из-за этих сюжетов к его одноклассникам и родственникам начали приходить работники ФСБ, чтобы собрать о нем показания.

Волонтер проживает в Украине уже 15 лет, а пытается получить гражданство по происхождению с 2014 года.

Миграционная служба выдавала Максиму временное удостоверение, действовавшее два года. Ему приходилось каждые два года выезжать за границу, чтобы снова вернуться в Украину и оформить новое удостоверение.

"Но месяц назад, 14 декабря вступили в действие изменения в закон о миграции и теперь, пока в РФ я буду числиться их гражданином, я не имею больше никакого права получить украинское гражданство по происхождению моей мамы", - пишет Гошовский.

В 2006 году Максим переехал в Днепр к своей бабушке. В 2014 году был участником Майдана в Киеве и Днепре. После Майдана Максим уехал в АТО волонтером.