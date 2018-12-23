Волкер спрогнозировал освобождение украинских моряков

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер: "Самое главное - это освободить моряков как можно быстрее".Фото: Корреспондент.net

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает вероятным, что Россия освободит захваченных украинских моряков еще до Рождества (7 января).

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуации, поэтому мы можем получить определенный импульс", - сказал Волкер в интервью программе ТСН.Тиждень.

"Самое главное - это освободить моряков как можно быстрее. В идеале - до Рождества", - добавил также он.

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25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Нападение РФ произошло в нейтральных водах, Украина привела доказательства. Но всех задержанных моряков и 2 сотрудников СБУ, которые были на борту, арестовали на 2 месяца по обвинению в "нарушении границы" РФ.