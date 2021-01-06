Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена

В Пресс-служба Министерства юстиции опубликовали самые необычные изменения. Фото: pinterest.com

В 2020 году около 1300 киевлян изменили свое имя.

Такая услуга стоит 5 грн 10 копеек за первичную смену имени и 51 грн - за повторную, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Самые необычные изменения опубликовали на сайте ведомства:

▪️ Людмила стала Каей;

▪️ Анна стала Олинной;

▪️ Владимир стал Вольдемаром;

▪️ Иван стал Йонасом;

▪️ Дррааоллдлисс стала Анной;

▪️ Анна стала Анабеллой;

▪️ Мария стала Деррикой;

▪️ Елена стала Милаграс;

▪️ Виталий стал Габриэлем;

▪️ Лариса стала Глорией-Сандрой;

▪️ Лада стала Мияко;

▪️ Мария стала Эстель;

▪️ Люцифер стал Джеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Неоправданно дорого" - киевляне возмутились стоимостью билета на новогодний аттракцион

Заявление рассматривают в течение 3 месяцев и проверяют сотрудники территориальных правоохранительных органов.

Однако изменить имя не удастся людям, которые совершили административное правонарушение, имеюют непогашенную судимость, находятся в розыске, предоставили ложные сведения о себе и против которых возбуждено уголовное производство.

Прекратило работу мобильное приложение Kyiv Smart City. Эксперты считают, что его "подвинули" конкуренты.