Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 234
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 531
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1935
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2295
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4527
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Фото
Все фото
5
8
17
7
3
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
&quot;КОвид, кОвид, ковиднЫця&quot;: во Львове установили символ Рождества
"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества
&quot;Рассказывает историю появления первых пьяниц&quot;. Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
"Рассказывает историю появления первых пьяниц". Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 99
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 4914
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 234
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4446
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 90
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 19:08

Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена

  Комментировать
Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена
В Пресс-служба Министерства юстиции опубликовали самые необычные изменения. Фото: pinterest.com

В 2020 году около 1300 киевлян изменили свое имя.

Такая услуга стоит 5 грн 10 копеек за первичную смену имени и 51 грн - за повторную, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Самые необычные изменения опубликовали на сайте ведомства:

▪️ Людмила стала Каей;
▪️ Анна стала Олинной;
▪️ Владимир стал Вольдемаром;
▪️ Иван стал Йонасом;
▪️ Дррааоллдлисс стала Анной;
▪️ Анна стала Анабеллой;
▪️ Мария стала Деррикой;
▪️ Елена стала Милаграс;
▪️ Виталий стал Габриэлем;
▪️ Лариса стала Глорией-Сандрой;
▪️ Лада стала Мияко;
▪️ Мария стала Эстель;
▪️ Люцифер стал Джеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Неоправданно дорого" - киевляне возмутились стоимостью билета на новогодний аттракцион

Заявление рассматривают в течение 3 месяцев и проверяют сотрудники территориальных правоохранительных органов.

Однако изменить имя не удастся людям, которые совершили административное правонарушение, имеюют непогашенную судимость, находятся в розыске, предоставили ложные сведения о себе и против которых возбуждено уголовное производство.

Прекратило работу мобильное приложение Kyiv Smart City. Эксперты считают, что его "подвинули" конкуренты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Получили новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 22942
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 16803
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8127
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 7866
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 7794
Общество
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
5
 Просмотров: 603
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
8
 Просмотров: 288
Как не набрать лишние килограммы - лунная диета на Рождество
Как не набрать лишние килограммы - лунная диета на Рождество Просмотров: 72
Рождественские богослужения - где смотреть и расписание трансляций
Рождественские богослужения - где смотреть и расписание трансляций Просмотров: 63
Решили восстановить Министерство аграрной политики
Решили восстановить Министерство аграрной политики Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Братство выступило за объединение славян в единую державу
Голосов: 54719
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть