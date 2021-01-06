Вольдемар, Анабелла, Глория-Сандра - более тысячи киевлян изменили имена

В 2020 году около 1300 киевлян изменили свое имя.
Такая услуга стоит 5 грн 10 копеек за первичную смену имени и 51 грн - за повторную, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Самые необычные изменения опубликовали на сайте ведомства:
▪️ Людмила стала Каей;
▪️ Анна стала Олинной;
▪️ Владимир стал Вольдемаром;
▪️ Иван стал Йонасом;
▪️ Дррааоллдлисс стала Анной;
▪️ Анна стала Анабеллой;
▪️ Мария стала Деррикой;
▪️ Елена стала Милаграс;
▪️ Виталий стал Габриэлем;
▪️ Лариса стала Глорией-Сандрой;
▪️ Лада стала Мияко;
▪️ Мария стала Эстель;
▪️ Люцифер стал Джеком.
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Заявление рассматривают в течение 3 месяцев и проверяют сотрудники территориальных правоохранительных органов.
Однако изменить имя не удастся людям, которые совершили административное правонарушение, имеюют непогашенную судимость, находятся в розыске, предоставили ложные сведения о себе и против которых возбуждено уголовное производство.
Прекратило работу мобильное приложение Kyiv Smart City. Эксперты считают, что его "подвинули" конкуренты.
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