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среда, 02 марта 2022 09:26

Спецтема: Напад Росії на Україну

Войска РФ пытаются с севера отрезать столицу и блокировать Мариуполь

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Войска РФ пытаются с севера отрезать столицу и блокировать Мариуполь
В сухопутных войсках обращают внимание на обстрелы объектов критической инфраструктуры. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Войска РФ силами 13 батальонных тактических групп пытаются продолжить наступление в направлении Киева по рубежу городов Гореничи, Гостомель и Демидов, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

На Житомирщине сейчас находится до трех батальонных тактических групп российской пятой общевойсковой армии, сообщили 2 марта Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки столицы. Захватчиков остановили в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Світильня, Победа, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", – говорится в сообщении.

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Сухопутные войска отчитываются, что российским войскам не удается держать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку. На Слобожанщине наблюдается наступательная операция в направлении Краснограда и Изюма. В то же время россиян остановили в районе Богодухова, Чугуева и Шевченково.

"На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь. На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка", – говорится в сводке.

Наблюдается также развертывание российской корабельной группы в Черном море и подготовка к высадке десанта. В Сухопутных войсках обращают внимание на обстрелы объектов критической инфраструктуры "с целью запугивания гражданского населения".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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