Война на Донбассе: сообщили имя воина, погибшего 19 февраля

Военнослужащий получил осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Фото: t.me/censor_net

19 февраля в результате минометного обстрела на Донбассе погиб украинский воин Денис Кононенко.

34-летний погибший был водителем мотопехотной роты. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"В 12:40 во время миноментного обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил Денис Кононенко получил осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

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Родился Денис Юрьевич Кононенко 30 июня 1987 года. Был призван 2 июня 2020 года в Тульчинский РВК Винницкой области.

В Тульчине у Дениса остались родители и сын 2008 года рождения.

Свои соболезнования родным и близким защитника выразил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Погиб винничанин. Медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Денису было всего 34.

В Тульчине похоронку получили родители военнослужащего. У него остался сын", – отметил Борзов.

За прошедшие сутки, 19 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 136 раз открывали огонь. В частности, 116 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое украинских военных погибли. Четверо воинов получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование.