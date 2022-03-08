Военным будут дополнительно выплачивать 30 тысяч гривен ежемесячно

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На период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Наши срочники проявили героизм и выдержку. Первые удары русских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники, в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна. Вместе мы преодолеем врага. Слава Украине!", – прокомментировал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Ею предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

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Всем категориям военнослужащих, участвующих в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности, находясь в районах и в период осуществления указанных мероприятий – размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс грн в месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям украинских военных, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь - 15 млн грн. Ее распределяют равными долями на всех получателей.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.