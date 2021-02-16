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вторник, 16 февраля 2021 22:21

Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото
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Военные в сложных погодных условиях поднялись на Говерлу
Фото: "Армія Інформ"
Военные в сложных погодных условиях поднялись на Говерлу
Военные в сложных погодных условиях поднялись на Говерлу
Военные в сложных погодных условиях поднялись на Говерлу
Военные в сложных погодных условиях поднялись на Говерлу

На Закарпатье во время Первого международного союзнических зимнего похода в горы "Закаленные войной" военнослужащие ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу.

С ними поднимались ветераны ООС, военный капеллан и представители общественных организаций, сообщает "Армія Інформ".

"Восхождение на Говерлу было достаточно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием. Однако мы достигли своей цели и вместе с иностранными коллегами покорили вершину. Уже на Говерле мы подняли штандарты оперативных командований Вооруженных Сил Украины и флаги стран-участниц экспедиционного похода, а также провели молебен по погибшим украинским воинам в русско-украинской войне", - сообщил руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев.

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Экспедиция продолжалась почти 10 часов. Офицер оперативного командования "Север" и представитель Сил специальных операций испытали на себе новый образец зимней обуви.

"Их достаточно удобно одевать, они теплые и имеют некоторые положительные изменения во внешнем виде. Из преимуществ стоит отметить осовремененный дизайн, есть хоршая теплоизоляция, новая форма обувной колодки и клапана. В то же время есть некоторые замечания к изделию и надеюсь, что они сразу будут обработаны компанией-производителем", - рассказал о берцах офицер оперативного командования "Север" Владимир Василенко.

Работники Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван в Карпатах опубликовали фото вершины. На нем обсерватория Белый Слон, какую именно сейчас реконструируют, скована льдом.

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