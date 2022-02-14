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понедельник, 14 февраля 2022 01:50

Военные на Донбассе получили современное пехотное вооружение

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Военные на Донбассе получили современное пехотное вооружение
Военный с противотанковым гранатометом NLAW. Фото: "Десна"

Все бригады и батальоны ВСУ в первой линии обороны в Донбассе получили комплекты современного пехотного вооружения.

Об этом в Facebook сообщил редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Военные получили противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", "Стугна", Корсар", противотанковые гранатометы NLAW, гранатометы с вакуумной боевой частью М141.

"Современное управляемое оружие находится на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве. При этом значительно увеличено количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках", - говорится в сообщении.

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Он отмечает, что инструкторы прошли подготовку и обучают других военнослужащих уже непосредственно на позициях, а вооружение размещено так, чтобы помешать его уничтожению.

"Рассредоточение современного вооружения делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам", - отмечает Бутусов.

В Украину из Литвы прибыло военное снаряжение, в том числе зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

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