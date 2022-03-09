Военную технику, на которую шли налоги граждан РФ, крушат в Украине безумными темпами

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По оценкам разведки США россияне потеряли 8 – 10% военной техники, пригнанной для войны в Украине.

Танки, самолеты, артиллерия и другое военное имущество уничтожены или сломаны, пишет CNN.

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На прошлой неделе американцы оценивали потери от 3 до 5% единиц техники рашистов в Украине.

В Черниговской области Территориальная оборона ВСУ сожгла технику оккупантов. "Черниговщина. Территориальная оборона ВС Украины продолжает избивать российских оккупантов", - говорится в сообщении.