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суббота, 31 августа 2019 03:21

Военного комиссара задержали на взятке

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Военного комиссара задержали на взятке
Военком требовал и получил $ 3 тыс. Фото: Военная прокуратура

В Глухове Сумской области военного комиссара задержали на взятке.

Военком требовал и получил $ 3 тыс. за содействие военнообязанному в избежании призыва на срочную военную службу в ВСУ и выдаче приписного удостоверения. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, после которых военному комиссару планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения. Также готовится ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности ", - говорится в сообщении.

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В Киеве задержали мошенников, которые представившись доверенными лицами президента, требовали взятку от бывшего экс-чиновника за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпром. Злоумышленников задержали во время получения денег.

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