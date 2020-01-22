Водку будут продавать по-новому: Дубилет раскрыл подробности

Запустят электронные акцизные марки без дополнительных инвестиций государства и бизнеса. Фото: Finbalance

Кабинет министров Украины планирует в ближайшее время запустить первые пилотные проекты использования электронных акцизных марок.

Для этого бизнесу и государству не нужно вкладывать большое количество средств в развитие специальной инфраструктуры, сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Нововведение должно уменьшить теневой обращения сигарет и алкоголя. В результате украинцы будут меньше принимать фальсификат и увеличится доход от акцизов в бюджет.

"Эта система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи. Последние несколько лет в Украине также были несколько попыток запустить такую ​​систему. Как и подобает большим ИТ-проектам в нашей стране, под этим соусом было распилено огромные бюджеты", - сказал Дубилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар передумал дорожать

По его словам, в правительстве нашли решение для того, чтобы запустить электронные акцизные марки без необходимости производителям и продавцам подакцизной продукции покупать дополнительное оборудование для сканирования акцизов.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар. Получается, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", - добавил министр.

Теперь покупка алкоголя и табачных изделий будет происходить дольше. Кассир будет вынужден сканировать не только штрих-код товара, но и штрих-код акцизной марки.