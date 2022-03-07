Водители, наводчики и командующий группой: на Сумщине задержали 14 оккупантов

Украинские военные пленили 14 российских захватчиков в Сумской области.

Среди задержанных оккупантов водители, наводчики и командующий группой. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Сегодня во время движения колонны военной техники страны агрессора в направлении областного центра военнослужащим ВСУ удалось взять 14 нападающих в плен", - говорится в сообщении.

После задержания русских военных отправили в полицию. В ходе допроса оказалось, что среди оккупантов были военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий группой.

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6 марта правоохранители разоблачили агента ФСБ РФ в Закарпатской области, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.