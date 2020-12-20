Водителей предупредили об опасности на дорогах: подробности

В Украине объявили желтый уровень опасности. Фото: unsplash.com

Утром, 20 декабря, из-за тумана фиксируют видимость на дорогах 200-500 м на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях.

В связи с этим в Украине объявили желтый уровень опасности.

"По данным Укргидрометцентра, 20 декабря ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м", - в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Также отмечают, что в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается усиление ледовых явлений.

На Левобережье 20 декабря прогнозируют небольшой снег.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3 ° С и снег или мокрый снег. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.