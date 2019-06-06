Водитель маршрутки обозвал мать погибшего воина АТО

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 17112
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 306
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 252
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 855
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2700
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5166
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3483
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7614
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
10
11
4
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Как живет хутор с двумя жителями
Как живет хутор с двумя жителями
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Видео
Все видео
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 261
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 468
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 981
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31789
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1341
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 11:10

Водитель маршрутки обозвал мать погибшего воина АТО

  Комментировать
Водитель маршрутки обозвал мать погибшего воина АТО
Водитель междугородной маршрутки отказался везти мать погибшего воина АТО. Фото: mylida.org

Водитель маршрутного такси "Подгородное - Днепр" оскорбил мать погибшего ветерана АТО.

"Сегодня я попыталась проехать в маршрутке №244 "Подгородное - Днепр", пользуясь удостоверением семьи погибшего в войне с российскими захватчиками", - рассказала Галина Кузьменко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветераны заставили водителя-хама извиниться перед матерью погибшего АТОшника

Но водитель маршрутки ответил:

"Ты в АТО служила, что ли? Ну и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого".

По словам матери погибшего воина, она хотела снять водителя на видео, но он закрыл камеру. Женщина сообщила, что ее сын умер от ран, полученных в Иловайске. Служил в "Днепр-1".

Водителю маршрутки из Кропивницкого, который оскорбил мать погибшего участника АТО Игита Гаспаряна, пришлось поехать на могилу военного и отдать свою выручку за день в качестве моральной компенсации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель маршрутки обозвал мать погибшего воина АТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32708
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 21925
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 21186
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18981
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 17325
Общество
Руководителя полиции Киевщины после убийства ребенка перевели на Донбасс
Руководителя полиции Киевщины после убийства ребенка перевели на Донбасс
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
 Просмотров: 54
На марках изобразили украинских воинов
На марках изобразили украинских воинов Просмотров: 45
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
10
 Просмотров: 315
Катастрофа ИЛ-76: Апелляционный суд признал вину России
Катастрофа ИЛ-76: Апелляционный суд признал вину России Просмотров: 495
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
4
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
Голосов: 39545
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua