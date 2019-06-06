Водитель маршрутки обозвал мать погибшего воина АТО

Водитель маршрутного такси "Подгородное - Днепр" оскорбил мать погибшего ветерана АТО.
"Сегодня я попыталась проехать в маршрутке №244 "Подгородное - Днепр", пользуясь удостоверением семьи погибшего в войне с российскими захватчиками", - рассказала Галина Кузьменко в Facebook.
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Но водитель маршрутки ответил:
"Ты в АТО служила, что ли? Ну и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого".
По словам матери погибшего воина, она хотела снять водителя на видео, но он закрыл камеру. Женщина сообщила, что ее сын умер от ран, полученных в Иловайске. Служил в "Днепр-1".
Водителю маршрутки из Кропивницкого, который оскорбил мать погибшего участника АТО Игита Гаспаряна, пришлось поехать на могилу военного и отдать свою выручку за день в качестве моральной компенсации.
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