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вторник, 29 декабря 2020 07:41

"Водитель испугался": Супрун с мужем высадили из такси

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&quot;Водитель испугался&quot;: Супрун с мужем высадили из такси
Бывшую и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун и ее мужа таксист высадил из машины. Фото: facebook.com/ulanasuprun

Бывшую и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун и ее мужа Марка таксист Uber попросил выйти из авто на полпути к пункту назначения.

Все потому, что пара попросила водителя немного открыть окно, чтобы авто проветривалось, написала Супрун в Facebook.

"Вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси. Мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Теперь поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже", - рассказала Супрун.

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Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Зато предложил выйти на полпути из авто.

"Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального Covid-19", - добавила врач.

Они с мужем вызвали другое такси Uber, где водитель спокойно открыл окно по их просьбе и довез до пункта назначения.

В Харькове между таксистом и пассажиркой произошел конфликт. Женщина хотела, чтобы водитель одел маску. Таксисту не понравилась поведение пассажира, поэтому он высадил ее на полпути.

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