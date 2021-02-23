Водій їздив центром міста зі смертельною дозою алкоголю в крові

Во Львове поймали очень пьяного водителя. Фото: Нацполиция

Во Львове полицейские поймали пьяного водителя с превышением разрешенной нормы алкоголя в крови в 22 раза.

Водителя Mercedes-Benz ML остановили в центре города, на улице Гнатюка. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Мужчина согласился пройти тест на уровень алкоголя в крови. Устройство Drager показало результат 4,35 промилле, который почти в 22 раза превышает норму алкоголя. 34-летний водитель не согласился с таким результатом. Мужчина отказался ехать в медучреждение, чтобы сдать анализ на состояние опьянения.

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Патрульные составили на водителя протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ч.1 ст.130 КУоАП). После этого мужчина оставил свою машину и пошел пешком.

В Хмельницкой области 24-летний патрульный насмерть сбил женщину. Мужчина на Opel наехал на 50-летнюю женщину, которая шла по обочине в попутном направлении.