Во время рождественской проповеди Папа Римский призвал к миру в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
1 Просмотров: 2097
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 4437
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 792
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 324
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2700
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2052
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2943
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1809
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
12
5
6
5
11
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Видео
Все видео
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 666
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2943
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3168
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1368
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 927
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 21:26

Во время рождественской проповеди Папа Римский призвал к миру в Украине

  Комментировать
Во время рождественской проповеди Папа Римский призвал к миру в Украине
Папа Римский призвал к миру. Фото: Обозреватель

Во время традиционного рождественского обращения Папа Римский Франциск обратил внимание на конфликты, продолжающиеся в Украине, Сирии и Венесуэле.

Понтифик уже в седьмой раз за время своего папства обратился к людям, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, передает "Интерфакс".

"Да прольется свет на дорогу Украине, которая страстно желает найти конкретные пути к долгосрочному миру", - отметил Франциск, вспоминая войну на Донбассе.

Он также упомянул Сирию, пожелав ее народу "найти утешение", и Венесуэлу, народу которой он пожелал "воспрянуть духом". Также понтифик пожелал мира Святой земле, жители которой, по его словам, также ждут мир, безопасность и благополучие. По словам Франциска, "свет Христа больше", чем тьма "в сердцах", и в "экономических, геополитических и экологических конфликтах". В своей речи он упомянул и "глубокий гуманитарный кризис" в Йемене, а также социальную напряженность в Ираке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Накануне Папа Римский во время ночной рождественской мессы обратился к католикам мира с призывом "безусловной любви" к ближнему и сказал, что бог продолжает любить всех, "даже худших среди людей".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время рождественской проповеди Папа Римский призвал к миру в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание" во время болезни

Выслали две трети всех выпускников

Максимальный срок заключения уменьшили

Расстрел диктаторов показывали по телевидению

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена

Самое читаемое
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 25065
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 3 Просмотров: 16084
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу 1 Просмотров: 11142
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 4428
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 3978
Общество
Россия может построить судно-трубоукладчик для строительства "Северного потока-2"
Россия может построить судно-трубоукладчик для строительства "Северного потока-2" Просмотров: 1008
"Земельная реформа, массовая большая приватизация" - что может улучшить украинскую экономику
"Земельная реформа, массовая большая приватизация" - что может улучшить украинскую экономику
 Просмотров: 171
Военные рассказали, как прошел день на Донбассе
Военные рассказали, как прошел день на Донбассе Просмотров: 63
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку Просмотров: 387
Расстрел Небесной сотни: суд отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого
Расстрел Небесной сотни: суд отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого Просмотров: 378
Больше всего комментируют
19
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
8
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
4
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Голосов: 47772
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua