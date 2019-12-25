Во время рождественской проповеди Папа Римский призвал к миру в Украине

Папа Римский призвал к миру. Фото: Обозреватель

Во время традиционного рождественского обращения Папа Римский Франциск обратил внимание на конфликты, продолжающиеся в Украине, Сирии и Венесуэле.

Понтифик уже в седьмой раз за время своего папства обратился к людям, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, передает "Интерфакс".

"Да прольется свет на дорогу Украине, которая страстно желает найти конкретные пути к долгосрочному миру", - отметил Франциск, вспоминая войну на Донбассе.

Он также упомянул Сирию, пожелав ее народу "найти утешение", и Венесуэлу, народу которой он пожелал "воспрянуть духом". Также понтифик пожелал мира Святой земле, жители которой, по его словам, также ждут мир, безопасность и благополучие. По словам Франциска, "свет Христа больше", чем тьма "в сердцах", и в "экономических, геополитических и экологических конфликтах". В своей речи он упомянул и "глубокий гуманитарный кризис" в Йемене, а также социальную напряженность в Ираке.

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Накануне Папа Римский во время ночной рождественской мессы обратился к католикам мира с призывом "безусловной любви" к ближнему и сказал, что бог продолжает любить всех, "даже худших среди людей".