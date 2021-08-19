Во время репетиции парада военные спели песню о Путине

Украинские военнослужащие во время репетиции парада ко Дню Независимости исполнили знаменитую фанатскую кричалку о президенте РФ Путине.
Пользователь с ником _gibi__ опубликовал в сторис Instagram видео, на котором солдаты во время репетиции парада ко Дню Независимости поют известную в Украине нецензурную песню "Путин - х ** ло".
Таким образом бойцы посылают зрителям "правильный заряд".
Достоверно неизвестно, есть ли видео реальным или монтажом. Оно снято в темное время суток на Крещатике. Военные маршируют напротив ЦУМа.
В подготовке приняли участие почти 5000 человек, в том числе представители Сухопутных войск, ВМС, Воздушных Сил, Сил спецопераций, десантно-штурмовых войск, а также подразделения Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.
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24 августа в Украине будут праздновать 30-летие со дня провозглашения независимости. 18 августа прошла первая репетиция военного парада.
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