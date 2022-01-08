Во время праздников от Covid-19 погибла целая семья

Во Львовской области от коронавируса погибла целая семья. Фото: Reuters

Во Львовской области, в городе Сосновка, от коронавируса погибла целая семья.

Заболели Covid-19 в декабре. Со временем все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось спасти их. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома, сообщает "Нео Радио Червоноград".

25 декабря болезнь унесла жизнь 78-летней женщины, работавшей в больнице медсестрой.

После этого на Новый год, 1 января, ушел из жизни 80-летний глава семейства. Через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

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Количество заболеваний растет. Зафиксировали 7177 новых случаев инфицирования, умерли 192 человека, госпитализировали 1866 человек.