Во время локдауна транспорт не повлияет на уровень заболеваемости - Степанов

Степанов заявил, что транспорт закрывать не будут. Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters

Движение транспорта во время возможного жесткого карантина не повлияет на показатели заболеваемости.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24" заявил, что во время локдауна не будет часа пик.

Введение жесткого карантина связано с необходимостью уменьшить давление на медицинскую систему.

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"Представим себе, если у нас все закрыто, кроме продуктовых магазинов, аптек, но в то же время есть критическая инфраструктура, которая работает – больницы, электростанции. С точки зрения эпидемиологии и того, что будет прописано в жестком карантине и закрыто, мы не считаем, что создаст проблему и повлияет на показатели заболеваемости незакрытие транспорта, потому что в таком случае в транспорте не будет часа пик, и все будут соблюдать меры", - отметил глава Минздрава.

Жесткий карантин в Украине точно введут. Однако пока что неизвестно, когда именно. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".