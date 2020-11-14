Во Львове субботу и воскресенье объявили рабочими днями

Объявили рабочими днями до 30 ноября. Фото: Reuters

Исполком Львовского городского совета объявил субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями.

Это решение распространяется на заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и рынки, сообщает "Радио Свобода".

В мэрии заявили, что из-за этого во Львове невозможно будет ввести карантин выходного дня.

При этом учреждения должны соблюдать санитарные требования.

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14 ноября предприниматели могут воспользоваться решением исполкома, если контролирующие органы будут иметь претензии.

Львов отказывается выполнять условия карантина выходного дня. Город не принимает этого решения, заявил еще до постановления правительства мэр Львова Андрей Садовый.