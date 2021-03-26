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пятница, 26 марта 2021 22:20

Во Львове разворачивают новые места для больных коронавирусом

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Во Львове разворачивают новые места для больных коронавирусом
В городе растет количество больных коронавирусом. Фото: Reuters

Во Львове развернут 700 дополнительных мест для больных коронавирусом.

На месте медицинского колледжа уже развернули 100 новых кроватей с кислородом. Туда завтра начнут класть пациентов, написал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Реанимационное отделение на 48 коек откроется в течение недели на базе Больницы скорой помощи. Также продолжаются ремонтные работы в помещениях, которыми пользовался медицинский университет, Центр экстренной медицинской помощи, и часть поликлиники на Мазепы. Таким образом получим 700 новых мест к тем 1,3 тыс, которые у нас уже есть", - сообщил он.

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Садовый призвал горожан соблюдать карантина и беречь себя.

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