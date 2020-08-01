Во Львове "полечат" 200-летнюю белую тополь - большое дерево города.

Дерево растет в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого и достигает высоты 30 метров О ходе работ рассказал директор Парка Александр Молодой.

"Работы начались сегодня утром. Работают две бригады: собственно" Интере "- арбористы из Киева, который обследует дерево вместе с начальником управления экологии и природных ресурсов ЛГС Александрой Сладковой, и альпинист, выполняет работы по обрезке. Планируется почистить сухие и перекрещенные ветви, частично омелу, которую удастся получить, обработать места среза и "раны" специальной краской и провести обследование всех повреждений ", - отметил директор.

Сладкова рассказала, что это одно из самых больших деревьев города.

"Но одно из старейших, собственно, тополей Украины", - сообщила начальник.

По ее словам, высота дерева составляет около 30 метров.

"Есть разные варианты по возрасту этого дерева, но мы склонны считать, что ему около 200 лет. Скорее всего, оно было ровесником нового Стрыйского кладбища, первые захоронения которого датируют 1820-ми годами и который находился в месте, где верхняя часть парка. Само дерево очень хорошее: с белым стволом, серебристыми листочками, поэтому, очевидно, что кто-то посадил его у могилы. Также это одна из старейших тополей в Украине. Кстати, действительно старое такое дерево есть в Ровенской области и ему около 450 лет ", - добавил Молодой.

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Версию о том, что дерево связано с историей Стрыйского кладбища, подтверждает его локация - оно расположено в районе Монумента славы с левой стороны от центральной аллеи.

В течение которого срок удастся завершить все работы в течение неизвестно, ведь дерево большое и много работы.

Как отмечается, услуги арбористы будут оплачены из городского бюджета. Спецдрабину предоставляют львовские пожарные.

14 августа на Певческом поле в Киеве открывается выставка цветов "Мульт-ленд". Там можно будет увидеть скультуры сказочных персонажей, в том числе Angry Birds, Белоснежку и 7 гномов, Аладдина, Жасмин, Джина, посыпки, Микки Мауса и его подружку Минни, героев мультфильма "В поисках Немо" и Книги "Джунглей", Шрека, волшебных фей и Рапунцель. Некоторые скульптуры достигать более 5 м в высоту