Во Львове от коронавируса умер главный педиатр управления здравоохранения Львовского горсовета Богдан Остальский.

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что врач боролся с болезнью длительное время. Остальский умер на 61 году жизни.

Он долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

Свои соболезнования выразил также городской председатель Львова Андрей Садовый: "Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомнить "помнит, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!".

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