Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год

Праздник будет длиться 3 дня. Фото: "24 канал"

Во Львове готовятся отмечать Китайский Новый год.

Праздник начнется 25 января и продлится три дня, сообщает "24 канал".

Китайский новый год во Львове празднуют уже девятый год подряд.

Художник Тарас Носар разрисовал к празднику гипсовых панд. Выбрал похожие в украинской и китайской культурах изображения петухов и павлинов. 15 панд расставят в туристических местах Львова.

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На площади Рынок гостей угощают традиционными китайскими пельменями и лапшой с овощами. Их готовят на месте.

Вечером готовят световое шоу, концерты и ход двадцатиметровых драконов.

Китайский Новый год считается самым важным праздником Китая и стран Восточной Азии, который отмечается сегодня, 25 января. Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благополучия и добродетели.