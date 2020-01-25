Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 900
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 576
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2403
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3015
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5653
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1224
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3924
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
10
3
6
5
3
Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны
Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны
В Раде появился законопроект о всеукраинском референдуме
В Раде появился законопроект о всеукраинском референдуме
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
В Киеве потоп - вода била фонтаном
В Киеве потоп - вода била фонтаном
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
Видео
Все видео
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1467
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1818
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 459
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 16:36

Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год

  Комментировать
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Праздник будет длиться 3 дня. Фото: "24 канал"

Во Львове готовятся отмечать Китайский Новый год.

Праздник начнется 25 января и продлится три дня, сообщает "24 канал".

Китайский новый год во Львове празднуют уже девятый год подряд.

Художник Тарас Носар разрисовал к празднику гипсовых панд. Выбрал похожие в украинской и китайской культурах изображения петухов и павлинов. 15 панд расставят в туристических местах Львова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы

На площади Рынок гостей угощают традиционными китайскими пельменями и лапшой с овощами. Их готовят на месте.

Вечером готовят световое шоу, концерты и ход двадцатиметровых драконов.

Китайский Новый год считается самым важным праздником Китая и стран Восточной Азии, который отмечается сегодня, 25 января. Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благополучия и добродетели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 50113
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 27316
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 9450
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса 1 Просмотров: 8370
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 8334
Общество
"Укрзализныця" впервые заговорила о рекордных доходах
"Укрзализныця" впервые заговорила о рекордных доходах Просмотров: 180
Сколько девушек названы именем Татьяна
Сколько девушек названы именем Татьяна Просмотров: 270
В Правительстве подумают как сотрудничать с немецким Deutsche Bahn
В Правительстве подумают как сотрудничать с немецким Deutsche Bahn Просмотров: 144
"Не спокойно, но всегда интересно" - первая леди поздравила мужа с днем рождения
"Не спокойно, но всегда интересно" - первая леди поздравила мужа с днем рождения Просмотров: 531
Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года
Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Сепаратистка Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
4
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 48405
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua