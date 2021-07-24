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суббота, 24 июля 2021 02:10

Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента славы

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Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента славы
Во Львове демонтировали "Родину-мать". Фото: zaxid.net

Во Львове демонтировали две последние фигуры местного Монумента славы, в том числе - львовскую "Родину-мать".

Также была демонтирована фигура советского воина, пишет zaxid.net.

Их направили в музей "Территория террора".

Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе.

Ансамбль состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом, с большими рельефами из кованой меди.

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Напомним, в 2017 году была создана комиссия, которая провела обследование мoнумента и признала 30-метровый пилон aварийным. А в конце февраля 2018 Львовская мэрия приняла решение дeмонтировать aварийный 30-метровый пилон Мoнумента слaвы на ул. Стрыйской.

Мeмориал "Мoнумент бoевой слaвы Советских Вооруженных Сил " открыли в 1970 году.

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