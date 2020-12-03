Во Франции начали строить катера для украинских пограничников

Катера строят для Государственной пограничной службы Украины. Фото: МВД

Во Франции начали строить катера для Государственной пограничной службы Украины.

Это происходит в рамках украинского-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины, передает МВД.

"Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ. 5 из них будет изготовлено в Украине", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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В начале весны 2021 планируют отправить группу украинских экспертов во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения непрерывности строительства катеров.

Стороны обсудили возможность комплектования катеров определенным оборудованием и другими средствами, необходимыми для охраны границы.

Киевский бронетанковый завод концерна Укроборонпром передал украинским военным 4 восстановленных БТР-80. Они прошли капитальный ремонт и частичную модернизацию, передает Укроборонпром.