"Внеси свой вклад в победу": в ОП призывали рассчитываться повсюду картами

Не рассчитывайтесь наличными. Оплачивайте бесконтактно. Фото: УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма призвал украинцев рассчитываться, где возможно, банковскими картами, а не наличными. Сейчас наличные деньги сложно перевозить по стране.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными. Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране.

Банковская система Украины работает, и так будет дальше. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов. Внеси свой вклад в победу. Плати картой", - призвал Шурма.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.