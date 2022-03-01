"Внеси свой вклад в победу": в ОП призывали рассчитываться повсюду картами

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1224
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12924
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12844
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3384
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17397
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105385
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7479
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4275
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6453
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 837
Фото
Все фото
7
1
6
6
5
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
&quot;Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный &quot;нах&quot; российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный "нах" российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
Видео
Все видео
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Помогайте друг другу и выручайте" - Зеленский запостил видео для украинцев
"Помогайте друг другу и выручайте" - Зеленский запостил видео для украинцев
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16326
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10008
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6183
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 999
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3024
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 45
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
вторник, 01 марта 2022 12:26

"Внеси свой вклад в победу": в ОП призывали рассчитываться повсюду картами

  Комментировать
&quot;Внеси свой вклад в победу&quot;: в ОП призывали рассчитываться повсюду картами
Не рассчитывайтесь наличными. Оплачивайте бесконтактно. Фото: УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма призвал украинцев рассчитываться, где возможно, банковскими картами, а не наличными. Сейчас наличные деньги сложно перевозить по стране.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными. Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране.

Банковская система Украины работает, и так будет дальше. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов. Внеси свой вклад в победу. Плати картой", - призвал Шурма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выплата пенсий и зарплат: Минфин успокоил украинцев

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Внеси свой вклад в победу": в ОП призывали рассчитываться повсюду картами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 71121
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 Просмотров: 57253
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 44689
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 1 Просмотров: 40846
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 38847
Общество
Ваши военные убили 16 детей. Скажите правду своим - Ляшко эмоционально обратился к медикам РФ
Ваши военные убили 16 детей. Скажите правду своим - Ляшко эмоционально обратился к медикам РФ Просмотров: 621
Нюрнбергский процесс XXI века: в МИД отреагировали на начало расследования в Гааге
Нюрнбергский процесс XXI века: в МИД отреагировали на начало расследования в Гааге Просмотров: 531
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 Просмотров: 57298
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом
 Просмотров: 3015
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину Просмотров: 711
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 59179
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть