Вместо Зеленского будут править регенты - психолог

Вадим Васютинский: видно, что Зеленскому не интересна политика. Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский - человек вообще без политического опыта. Это создает определенные ризы для государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социальный психолог Вадим Васютинский.

"С 1990-х годов и до сих пор в Украине запрос на новые лица в политике. Зеленский политикой был почти не загрязнен. "95 квартал" долго эксплуатировал русскоязычный украинский патриотизм. Иногда смеялся с украинского языка, но был созвучным народу в вопросах Донбасса и Крыма", - напоминает он.

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По словам Вадима Васютинского для успеха важны две вещи: способности и мотивация.

"В политике Зеленский явно некомпетентен. Чем он будет это компенсировать? Скорее всего - отдаст функции своим советникам. Тогда эти регенты будут фактически руководить страной, пока Зеленский наберется собственного опыта. Риски в том, кто будет выполнять эти роли.

Сам Зеленский начал встречаться с представителями различных конфессий, экспертами и бизнесменами. Пытается что-то понять. Только неизвестно, как скоро это произойдет. И здесь есть проблема с мотивацией: в репортажах из таких встреч видно, как ему это все неинтересно", - добавляет психолог.

Полное интервью с Вадимом Васютинским читайте в журнале "Країна" от 16 мая.