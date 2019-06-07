Вместо застолий и толок - пару слов по мобильному: как исчезает сельская культура

"За последние десятилетия появилась новая культeра общения. Все сидят в телефонах и гаджетах. Практически исчезают бумажные поздравительные открытки и потребность в переписке. Люди уже почти не выписывают газет и не шлют друг другу пакетов. Родственники общаются в основном по мобильному. Переговорил - как дела, и все. А раньше чтобы обсудить дела, увидеться, собирались за одним столом ", - говорит директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло. Он вспоминает те времена, когда сельская культура была сильной и питала города. Это было не так давно - еще полвека назад.

Мой дедушка и бабушка по отцу - известные в Опишне гончары. Там наш род гончаров Пошивайлов тянется как минимум с 17 века. Дедушка и бабушка работали на опишнянском заводе художественной керамики - изготавливали посуду и различную декоративную пластику. Было трудно - надо было производить норму. А дома уже творили как хотела душа.

Имели глинобитный дом на четыре комнаты. В маленькой спальне стоял гончарный круг, дедушка гончаровал, лепил, а бабушка это расписывала. Наибольшую комнату в доме отвели под домашний музей - там бабушка разместила лучшие семейные произведения, а также рушники, народные картинки, которые собирали по деревне и спасала от уничтожения. Бабушка была своего рода активистка. Держала весь куток в селе в виду, общалась, за всех переживала. Когда ребята-соседи шли на фронт, она давала им рубля и говорила: "Вернешь мне после войны". То есть, вернуться живым.

Когда ребята-соседи шли на фронт, бабушка давала им рубля и говорила: "Вернешь мне после войны". То есть, вернуться живым

Была подельчивость. Всегда отдавали последнее даже чужим людям. Когда родители привозили из города что-то добренькое - колбасу, сыр, кофе, дедушка с бабушкой сами ничего не ели - прятали все это по сосудам или вазам. Иногда находишь в кувшинах какую-то еду: "Это мы так приберегли. Вдруг кто-то придет - чтобы угостить".

Исчезла сейчас взаимная поддержка, толоки.

Когда появились возможности - появились искушения. Я смотрю по своим родственникам. Раньше больше общались, все были открыты, дружны. А сейчас уже меньше потребности общаться. Люди пытаются скрыть свои достижения, все традиционно прибедняются, стали закрытыми, более сосредоточенными на себе и своих узкосемейних проблемах.

С другой стороны, появилась новая культeра общения. Все сидят в телефонах и гаджетах. Практически исчезают бумажные поздравительные открытки и потребность в переписке. Люди уже почти не выписывают газет и не шлют друг другу пакетов. Родственники общаются в основном по мобильному. Переговорил - как дела, и все. А раньше чтобы обсудить дела, увидеться, собирались за одним столом.

Хотя украинцы таки любят собираться компаниями. Я живу на Оболони. Там в теплое время и выходной - полно людей на пляжах и на лугах. Я в Эмиратах подобное видел: люди на праздники собираются на природе большими семьями.

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Народная традиция, которая все еще доминирует в нашей ментальности, зарождалась в селе, украинская культура - сельская по своей природе. Но село уничтожено, пришло в упадок. Интересно, что его возрождение происходит из города.