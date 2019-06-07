Курс государства последних 5 лет - это курс Майдана, а не Порошенко - Игорь Пошивайло

"Пик увлечения Майданом в Европе и Америке длился не былее года. После начала войны на Донбассе западу стало понятно, что приоритеты изменились. С другой стороны, информационная война стала еще активнее, и поэтому все наши попытки каким-то образом больше говорить миру о Майдане и угрозы со стороны России не имели такого влияния, как российская пропаганда ", - говорит директор музея Революих Достоинства Игорь Пошивайло. По его словам, даже среди украинцев память о Майдане развеивается очень быстро. Поэтому возведение мемориала Героям Небесной Сотни - историческая необходимость. Впрочем работы тормозит государственный аппарат, а в условиях турбудентности, в которую Украина вошла после выборов, торможение начала работ по построению выглядит как угроза ревизии Майдана.

Мы в прошлом декабре заказали социологическое исследование и увидели, насколько за 5 лет развеивается память о Майдане даже среди украинцев. До сих пор Майдан поддерживают только треть респондентов из более 50 сторонников Майдана во время тех событий. Чуть меньше трети - против. Даже среди этих людей, которые поддерживают Майдан, более четверти в нем разочаровалась. Люди путаются в предпосылках, причинах и течении событий. Когда социологи просили вспомнить топ-10 лиц Майдана, первыми называли политиков, а Сергей Нигоян оказался лишь на 10 месте.

Память о Майдане быстро развеивается. И это хорошая база для создания манипуляций и новых мифов.

Очевидно, что Украина находится сейчас в политической турбулентности и очень ослаблена. А Россия всегда пользуется нашей слабостью. Не хотелось бы думать, что приход команды Зеленского является троянским конем. Но курс государства последних 5-ти лет - это не курс Порошенко, это курс Майдана. Сейчас есть угроза изменения этого курса. Пока команда нового президента еще не сформирована и явно не имеет четкого понимания дальнейших отношений с РФ. Но уже даже отсутствие политического опыта у нового руководства является угрозой, что Кремль будет заставлять нас идти на уступки, оказывая давление на экономику, добиваясь капитуляции.

Поэтому есть опасность, что этот возможный троянский конь готовит для Украины контрреволюцию.

Гражданское общество на Майдане феноменально организовалось по горизонтали, но, к сожалению, не по вертикали. На сегодня оно не может представить единую политическую силу, которая объединила бы вокруг себя прогрессивную часть украинцев и взяла бы на себя ответственность воплотить требования Майдана в жизнь. Такой силы, к сожалению, еще не видно, отметим Игорь Пошивайло.