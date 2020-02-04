"Вместо операции "Медведь" будет операция "Удав" - российская политика в отношении Украины меняется

Геннадий Друзенко: Наша власть хочет мира любой ценой. Это политическая фишка Зеленского. Она может потопить его. Ведь сегодня мир возможен только на условиях Путина - не мы начали эту войну. Фото: Апостроф

Путин старается не выглядеть диктатором-автократом в глазах Запада. Диверсифицирует власть, чтобы оставить за собой контрольный пакет, не будучи самодержцем.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Это плохая новость. Может вернуть Россию за стол мировых лидеров, а украинский вопрос потеряет остроту. Наша власть хочет мира любой ценой. Это политическая фишка Зеленского. Она может потопить его. Ведь сегодня мир возможен только на условиях Путина - не мы начали эту войну.

Владислав Сурков (помощник президента РФ по делам Украины; идет с госслужбы, по данным российской прессы. -Gazeta.ua) был ястребом, но Дмитрий Козак (24 января Владимир Путин назначил его заместителем главы администрации. - Gazeta.ua) - тоже не голубь мира. Россиян устраивает нынешнее положение дел. 3 миллиарда долларов в год, которые РФ тратит на этот конфликт, не такие большие деньги для нее. К санкциям Россия фактически адаптировалась", - считает Геннадий Друзенко.

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По его словам, вместо операции "Медведь" будет операция "Удав".

"Россияне не будут атаковать нас танками и самолетами. Будут работать в информационном поле. Усиливать пятую колонну. Продавливать мягкую капитуляцию при формальном сохранении суверенитета - условное назначение Медведчука премьером", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.