Вместе с украинцами из Уханя заберут аргентинцев

Аргентина поблагодарила Украину за помощь. Фото: "Цензор.нет"

Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек.

11 из них - иностранцы, передает BBC News Украина.

Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан в Ухане.

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"Посольство в Пекине обусловливает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.

Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек. Такое мнение высказал в интервью консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджин.